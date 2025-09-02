Wagerr (WGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00218506 $ 0.00218506 $ 0.00218506 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00218506$ 0.00218506 $ 0.00218506 Najviša cijena ikada $ 0.934216$ 0.934216 $ 0.934216 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

Wagerr (WGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00217143. Tijekom protekla 24 sata, WGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00218506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WGR je $ 0.934216, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WGR se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wagerr (WGR)

Tržišna kapitalizacija $ 565.83K$ 565.83K $ 565.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 260.56M 260.56M 260.56M Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wagerr je $ 565.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WGR je 260.56M, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.