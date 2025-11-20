WachAI Cijena danas

Trenutačna cijena WachAI (WACH) danas je $ 0.00124549, s promjenom od 1.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WACH u USD je $ 0.00124549 po WACH.

WachAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 662,386, s količinom u optjecaju od 531.65M WACH. Tijekom posljednja 24 sata, WACH trgovao je između $ 0.00107687 (niska) i $ 0.00132359 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0086231, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00066318.

U kratkoročnim performansama, WACH se kretao -2.64% u posljednjem satu i -31.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WachAI (WACH)

Tržišna kapitalizacija $ 662.39K$ 662.39K $ 662.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 531.65M 531.65M 531.65M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WachAI je $ 662.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WACH je 531.65M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.