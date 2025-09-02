VVS Finance (VVS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) -5.12% Promjena cijene (7D) +59.28% Promjena cijene (7D) +59.28%

VVS Finance (VVS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VVStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VVS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VVS se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -5.12% u posljednjih 24 sata i +59.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VVS Finance (VVS)

Tržišna kapitalizacija $ 257.18M$ 257.18M $ 257.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 523.61M$ 523.61M $ 523.61M Količina u optjecaju 46.55T 46.55T 46.55T Ukupna količina 94,773,445,879,827.9 94,773,445,879,827.9 94,773,445,879,827.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija VVS Finance je $ 257.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VVS je 46.55T, s ukupnom količinom od 94773445879827.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 523.61M.