Vulture Peak (VPK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01593775 $ 0.01593775 $ 0.01593775 24-satna najniža cijena $ 0.01631325 $ 0.01631325 $ 0.01631325 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01593775$ 0.01593775 $ 0.01593775 24-satna najviša cijena $ 0.01631325$ 0.01631325 $ 0.01631325 Najviša cijena ikada $ 0.785352$ 0.785352 $ 0.785352 Najniža cijena $ 0.01593775$ 0.01593775 $ 0.01593775 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -1.97% Promjena cijene (7D) -3.33% Promjena cijene (7D) -3.33%

Vulture Peak (VPK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01599064. Tijekom protekla 24 sata, VPKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01593775 i najviše cijene $ 0.01631325, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VPK je $ 0.785352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01593775.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VPK se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -1.97% u posljednjih 24 sata i -3.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vulture Peak (VPK)

Tržišna kapitalizacija $ 64.84K$ 64.84K $ 64.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 478.12K$ 478.12K $ 478.12K Količina u optjecaju 4.05M 4.05M 4.05M Ukupna količina 29,900,000.0 29,900,000.0 29,900,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vulture Peak je $ 64.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VPK je 4.05M, s ukupnom količinom od 29900000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 478.12K.