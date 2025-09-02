VPS Ai (VPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00230705 $ 0.00230705 $ 0.00230705 24-satna najniža cijena $ 0.01037964 $ 0.01037964 $ 0.01037964 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00230705$ 0.00230705 $ 0.00230705 24-satna najviša cijena $ 0.01037964$ 0.01037964 $ 0.01037964 Najviša cijena ikada $ 0.121459$ 0.121459 $ 0.121459 Najniža cijena $ 0.00230705$ 0.00230705 $ 0.00230705 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) +4.59% Promjena cijene (7D) +8.79% Promjena cijene (7D) +8.79%

VPS Ai (VPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01019114. Tijekom protekla 24 sata, VPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00230705 i najviše cijene $ 0.01037964, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VPS je $ 0.121459, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00230705.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VPS se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, +4.59% u posljednjih 24 sata i +8.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VPS Ai (VPS)

Tržišna kapitalizacija $ 898.43K$ 898.43K $ 898.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 88.04M 88.04M 88.04M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VPS Ai je $ 898.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VPS je 88.04M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.