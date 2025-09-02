Voyager AI (VOYAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00720331$ 0.00720331 $ 0.00720331 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) +2.25% Promjena cijene (7D) +8.06% Promjena cijene (7D) +8.06%

Voyager AI (VOYAGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOYAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOYAGE je $ 0.00720331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOYAGE se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +2.25% u posljednjih 24 sata i +8.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voyager AI (VOYAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 35.09K$ 35.09K $ 35.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K Količina u optjecaju 949.48M 949.48M 949.48M Ukupna količina 999,756,784.455551 999,756,784.455551 999,756,784.455551

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voyager AI je $ 35.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOYAGE je 949.48M, s ukupnom količinom od 999756784.455551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.95K.