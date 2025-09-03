VOXTO (VXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0243507 $ 0.0243507 $ 0.0243507 24-satna najniža cijena $ 0.02769966 $ 0.02769966 $ 0.02769966 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0243507$ 0.0243507 $ 0.0243507 24-satna najviša cijena $ 0.02769966$ 0.02769966 $ 0.02769966 Najviša cijena ikada $ 0.061973$ 0.061973 $ 0.061973 Najniža cijena $ 0.01089473$ 0.01089473 $ 0.01089473 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +5.00% Promjena cijene (7D) -3.07% Promjena cijene (7D) -3.07%

VOXTO (VXT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02749996. Tijekom protekla 24 sata, VXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0243507 i najviše cijene $ 0.02769966, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VXT je $ 0.061973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01089473.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VXT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +5.00% u posljednjih 24 sata i -3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VOXTO (VXT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija VOXTO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VXT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.