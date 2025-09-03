Vox Royale (VXR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.871076$ 0.871076 $ 0.871076 Najniža cijena $ 0.0150858$ 0.0150858 $ 0.0150858 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.01% Promjena cijene (7D) -8.01%

Vox Royale (VXR) cijena u stvarnom vremenu je $0.02402639. Tijekom protekla 24 sata, VXRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VXR je $ 0.871076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0150858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VXR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vox Royale (VXR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.62K$ 15.62K $ 15.62K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 650,000.0 650,000.0 650,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vox Royale je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VXR je 0.00, s ukupnom količinom od 650000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.62K.