Više o VXR

VXR Informacije o cijeni

VXR Bijela knjiga

VXR Službena web stranica

VXR Tokenomija

VXR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Vox Royale Logotip

Vox Royale Cijena (VXR)

Neuvršten

1 VXR u USD cijena uživo:

$0.02402639
$0.02402639$0.02402639
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vox Royale (VXR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:42:25 (UTC+8)

Vox Royale (VXR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.871076
$ 0.871076$ 0.871076

$ 0.0150858
$ 0.0150858$ 0.0150858

--

--

-8.01%

-8.01%

Vox Royale (VXR) cijena u stvarnom vremenu je $0.02402639. Tijekom protekla 24 sata, VXRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VXR je $ 0.871076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0150858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VXR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vox Royale (VXR)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 15.62K
$ 15.62K$ 15.62K

0.00
0.00 0.00

650,000.0
650,000.0 650,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vox Royale je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VXR je 0.00, s ukupnom količinom od 650000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.62K.

Vox Royale (VXR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vox Royale u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vox Royale u USD iznosila je $ +0.0034227971.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vox Royale u USD iznosila je $ +0.0057535179.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vox Royale u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0034227971+14.25%
60 dana$ +0.0057535179+23.95%
90 dana$ 0--

Što je Vox Royale (VXR)

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Vox Royale Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vox Royale (VXR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vox Royale (VXR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vox Royale.

Provjerite Vox Royale predviđanje cijene sada!

VXR u lokalnim valutama

Vox Royale (VXR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vox Royale (VXR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VXR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vox Royale (VXR)

Koliko Vox Royale (VXR) vrijedi danas?
Cijena VXR uživo u USD je 0.02402639 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VXR u USD?
Trenutačna cijena VXR u USD je $ 0.02402639. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vox Royale?
Tržišna kapitalizacija za VXR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VXR?
Količina u optjecaju za VXR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VXR?
VXR je postigao ATH cijenu od 0.871076 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VXR?
VXR je vidio ATL cijenu od 0.0150858 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VXR?
24-satni obujam trgovanja za VXR je -- USD.
Hoće li VXR još narasti ove godine?
VXR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VXR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:42:25 (UTC+8)

Vox Royale (VXR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.