Vow USD (VUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01278214 $ 0.01278214 $ 0.01278214 24-satna najniža cijena $ 0.01317743 $ 0.01317743 $ 0.01317743 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01278214$ 0.01278214 $ 0.01278214 24-satna najviša cijena $ 0.01317743$ 0.01317743 $ 0.01317743 Najviša cijena ikada $ 0.087811$ 0.087811 $ 0.087811 Najniža cijena $ 0.01064068$ 0.01064068 $ 0.01064068 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) -5.64% Promjena cijene (7D) -5.64%

Vow USD (VUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01294003. Tijekom protekla 24 sata, VUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01278214 i najviše cijene $ 0.01317743, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VUSD je $ 0.087811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01064068.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VUSD se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vow USD (VUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 526,627,766.9136206 526,627,766.9136206 526,627,766.9136206

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vow USD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VUSD je 0.00, s ukupnom količinom od 526627766.9136206. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.81M.