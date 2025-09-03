Voucher KSM (VKSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 23.54 $ 23.54 $ 23.54 24-satna najniža cijena $ 24.31 $ 24.31 $ 24.31 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 23.54$ 23.54 $ 23.54 24-satna najviša cijena $ 24.31$ 24.31 $ 24.31 Najviša cijena ikada $ 81.38$ 81.38 $ 81.38 Najniža cijena $ 18.32$ 18.32 $ 18.32 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

Voucher KSM (VKSM) cijena u stvarnom vremenu je $24.3. Tijekom protekla 24 sata, VKSMtrgovalo je između najniže cijene $ 23.54 i najviše cijene $ 24.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VKSM je $ 81.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 18.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VKSM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher KSM (VKSM)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher KSM je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VKSM je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.