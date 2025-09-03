Više o VKSM

Voucher KSM Cijena (VKSM)

1 VKSM u USD cijena uživo:

$24.3
$24.3
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Voucher KSM (VKSM)
Voucher KSM (VKSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+2.01%

-0.85%

-0.85%

Voucher KSM (VKSM) cijena u stvarnom vremenu je $24.3. Tijekom protekla 24 sata, VKSMtrgovalo je između najniže cijene $ 23.54 i najviše cijene $ 24.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VKSM je $ 81.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 18.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VKSM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher KSM (VKSM)

--
----

0.00
0.00 0.00

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher KSM je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VKSM je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Voucher KSM (VKSM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voucher KSM u USD iznosila je $ +0.479648.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voucher KSM u USD iznosila je $ +2.0494279800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voucher KSM u USD iznosila je $ +5.5100930400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voucher KSM u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.479648+2.01%
30 dana$ +2.0494279800+8.43%
60 dana$ +5.5100930400+22.68%
90 dana$ 0--

Što je Voucher KSM (VKSM)

vKSM (voucher KSM) is a liquid staking derivative (LSD) of staked KSM, with fully underlying KSM reserve and yield-bearing feature of KSM staking reward. Users can deposit KSM into Bifrost SLP protocol and get vKSM as return, vKSM can be traded in the open market or be redeemed back to KSM. Holding vKSM equals to holding the KSM staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vKSM. Why vKSM? 1. Liquid Staking The product allows users to stake KSM for liquid vToken, (vKSM). vKSM will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Kusama-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vKSM by adjusting the price of vKSM / KSM upwards. vKSM Rate = SLP Staking KSM (SUM) / vKSM Total Issuance. 3. Floating redemption period, vKSM redemption ≤ 7 days While Kusama’s original chain Staking has a fixed 7-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vKSM redemption by matching the real-time vKSM minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vKSM is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Voucher KSM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voucher KSM (VKSM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voucher KSM (VKSM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voucher KSM.

Provjerite Voucher KSM predviđanje cijene sada!

VKSM u lokalnim valutama

Voucher KSM (VKSM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voucher KSM (VKSM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VKSM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voucher KSM (VKSM)

Koliko Voucher KSM (VKSM) vrijedi danas?
Cijena VKSM uživo u USD je 24.3 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VKSM u USD?
Trenutačna cijena VKSM u USD je $ 24.3. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voucher KSM?
Tržišna kapitalizacija za VKSM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VKSM?
Količina u optjecaju za VKSM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VKSM?
VKSM je postigao ATH cijenu od 81.38 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VKSM?
VKSM je vidio ATL cijenu od 18.32 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VKSM?
24-satni obujam trgovanja za VKSM je -- USD.
Hoće li VKSM još narasti ove godine?
VKSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VKSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
