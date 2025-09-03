Voucher GLMR (VGLMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.803515$ 0.803515 $ 0.803515 Najniža cijena $ 0.072278$ 0.072278 $ 0.072278 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.42% Promjena cijene (7D) -8.42%

Voucher GLMR (VGLMR) cijena u stvarnom vremenu je $0.090919. Tijekom protekla 24 sata, VGLMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VGLMR je $ 0.803515, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.072278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VGLMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher GLMR (VGLMR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.19K$ 86.19K $ 86.19K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 948,032.4396497643 948,032.4396497643 948,032.4396497643

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher GLMR je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VGLMR je 0.00, s ukupnom količinom od 948032.4396497643. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.19K.