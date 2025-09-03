Voucher DOT (VDOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 24-satna najniža cijena $ 5.91 $ 5.91 $ 5.91 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 24-satna najviša cijena $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 Najviša cijena ikada $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Najniža cijena $ 4.32$ 4.32 $ 4.32 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +3.28% Promjena cijene (7D) -2.87% Promjena cijene (7D) -2.87%

Voucher DOT (VDOT) cijena u stvarnom vremenu je $5.81. Tijekom protekla 24 sata, VDOTtrgovalo je između najniže cijene $ 5.61 i najviše cijene $ 5.91, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDOT je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDOT se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher DOT (VDOT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher DOT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDOT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.