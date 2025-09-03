Više o VDOT

Voucher DOT Cijena (VDOT)

1 VDOT u USD cijena uživo:

$5.81
$5.81$5.81
+3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Voucher DOT (VDOT)
Voucher DOT (VDOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5.61
$ 5.61$ 5.61
24-satna najniža cijena
$ 5.91
$ 5.91$ 5.91
24-satna najviša cijena

$ 5.61
$ 5.61$ 5.61

$ 5.91
$ 5.91$ 5.91

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 4.32
$ 4.32$ 4.32

-0.18%

+3.28%

-2.87%

-2.87%

Voucher DOT (VDOT) cijena u stvarnom vremenu je $5.81. Tijekom protekla 24 sata, VDOTtrgovalo je između najniže cijene $ 5.61 i najviše cijene $ 5.91, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDOT je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDOT se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher DOT (VDOT)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher DOT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDOT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Voucher DOT (VDOT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voucher DOT u USD iznosila je $ +0.184327.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voucher DOT u USD iznosila je $ +0.4238325280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voucher DOT u USD iznosila je $ +0.8644309730.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voucher DOT u USD iznosila je $ -0.202999246210475.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.184327+3.28%
30 dana$ +0.4238325280+7.29%
60 dana$ +0.8644309730+14.88%
90 dana$ -0.202999246210475-3.37%

Što je Voucher DOT (VDOT)

vDOT (voucher DOT) is a liquid staking derivative (LSD) of staked DOT, with fully underlying DOT reserve and yield-bearing feature of DOT staking reward. Users can deposit DOT into Bifrost SLP protocol and get vDOT as return, vDOT can be traded in the open market or be redeemed back to DOT. Holding vDOT equals to holding the DOT staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vDOT. Why vDOT? 1. Liquid Staking The product allows users to stake DOT for liquid vToken, (vDOT). vDOT will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Polkadot-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vDOT by adjusting the price of vDOT / DOT upwards. vDOT Rate = SLP Staking DOT (SUM) / vDOT Total Issuance. 3. Floating redemption period, vDOT redemption ≤ 28 days While Polkadot’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vDOT redemption by matching the real-time vDOT minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vDOT is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Voucher DOT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voucher DOT (VDOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voucher DOT (VDOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voucher DOT.

Provjerite Voucher DOT predviđanje cijene sada!

VDOT u lokalnim valutama

Voucher DOT (VDOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voucher DOT (VDOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VDOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voucher DOT (VDOT)

Koliko Voucher DOT (VDOT) vrijedi danas?
Cijena VDOT uživo u USD je 5.81 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VDOT u USD?
Trenutačna cijena VDOT u USD je $ 5.81. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voucher DOT?
Tržišna kapitalizacija za VDOT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VDOT?
Količina u optjecaju za VDOT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VDOT?
VDOT je postigao ATH cijenu od 15.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VDOT?
VDOT je vidio ATL cijenu od 4.32 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VDOT?
24-satni obujam trgovanja za VDOT je -- USD.
Hoće li VDOT još narasti ove godine?
VDOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VDOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
