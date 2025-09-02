Voucher BNC (VBNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.323317 Najniža cijena $ 0.11833 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.68%

Voucher BNC (VBNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.118856. Tijekom protekla 24 sata, VBNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VBNC je $ 0.323317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VBNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher BNC (VBNC)

Tržišna kapitalizacija $ 843.42K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 843.42K Količina u optjecaju 7.10M Ukupna količina 7,096,161.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher BNC je $ 843.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VBNC je 7.10M, s ukupnom količinom od 7096161.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 843.42K.