Voucher BNC Cijena (VBNC)

1 VBNC u USD cijena uživo:

$0.118856
$0.118856$0.118856
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Voucher BNC (VBNC)
Voucher BNC (VBNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.323317
$ 0.323317$ 0.323317

$ 0.11833
$ 0.11833$ 0.11833

-2.68%

-2.68%

Voucher BNC (VBNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.118856. Tijekom protekla 24 sata, VBNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VBNC je $ 0.323317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VBNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voucher BNC (VBNC)

$ 843.42K
$ 843.42K$ 843.42K

$ 843.42K
$ 843.42K$ 843.42K

7.10M
7.10M 7.10M

7,096,161.0
7,096,161.0 7,096,161.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voucher BNC je $ 843.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VBNC je 7.10M, s ukupnom količinom od 7096161.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 843.42K.

Voucher BNC (VBNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voucher BNC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voucher BNC u USD iznosila je $ -0.0086500900.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voucher BNC u USD iznosila je $ -0.0142561948.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voucher BNC u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0086500900-7.27%
60 dana$ -0.0142561948-11.99%
90 dana$ 0--

Što je Voucher BNC (VBNC)

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Službena web-stranica

Voucher BNC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voucher BNC (VBNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voucher BNC (VBNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voucher BNC.

Provjerite Voucher BNC predviđanje cijene sada!

VBNC u lokalnim valutama

Voucher BNC (VBNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voucher BNC (VBNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VBNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voucher BNC (VBNC)

Koliko Voucher BNC (VBNC) vrijedi danas?
Cijena VBNC uživo u USD je 0.118856 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VBNC u USD?
Trenutačna cijena VBNC u USD je $ 0.118856. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voucher BNC?
Tržišna kapitalizacija za VBNC je $ 843.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VBNC?
Količina u optjecaju za VBNC je 7.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VBNC?
VBNC je postigao ATH cijenu od 0.323317 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VBNC?
VBNC je vidio ATL cijenu od 0.11833 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VBNC?
24-satni obujam trgovanja za VBNC je -- USD.
Hoće li VBNC još narasti ove godine?
VBNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VBNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.