Vouch Staked PLS Cijena danas

Trenutačna cijena Vouch Staked PLS (VPLS) danas je --, s promjenom od 1.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VPLS u USD je -- po VPLS.

Vouch Staked PLS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,038,533, s količinom u optjecaju od 134.04B VPLS. Tijekom posljednja 24 sata, VPLS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VPLS se kretao +0.64% u posljednjem satu i -19.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vouch Staked PLS (VPLS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Količina u optjecaju 134.04B 134.04B 134.04B Ukupna količina 134,038,860,145.3156 134,038,860,145.3156 134,038,860,145.3156

