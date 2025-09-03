Vortex Protocol (VP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00799989 24-satna najviša cijena $ 0.00800027 Najviša cijena ikada $ 20.04 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -16.41%

Vortex Protocol (VP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00800017. Tijekom protekla 24 sata, VPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00799989 i najviše cijene $ 0.00800027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VP je $ 20.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -16.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vortex Protocol (VP)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 720.02K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 90,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vortex Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VP je 0.00, s ukupnom količinom od 90000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.02K.