Vorilla (VORILLA) Tokenomika
Vorilla (VORILLA) Informacije
Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions.
Vorilla (VORILLA) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vorilla (VORILLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Vorilla (VORILLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Vorilla (VORILLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj VORILLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja VORILLA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku VORILLA tokena, istražite VORILLA cijenu tokena uživo!
