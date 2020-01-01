Vorilla (VORILLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vorilla (VORILLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vorilla (VORILLA) Informacije Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj's unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions. Službena web stranica: https://www.vorilla.io/

Vorilla (VORILLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vorilla (VORILLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K Povijesni maksimum: $ 0.00045519 $ 0.00045519 $ 0.00045519 Povijesni minimum: $ 0.00003256 $ 0.00003256 $ 0.00003256 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Vorilla (VORILLA)

Vorilla (VORILLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vorilla (VORILLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VORILLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VORILLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VORILLA tokena, istražite VORILLA cijenu tokena uživo!

