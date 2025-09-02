Vorilla (VORILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.10% Promjena cijene (7D) +1.37% Promjena cijene (7D) +1.37%

Vorilla (VORILLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VORILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VORILLA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VORILLA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.10% u posljednjih 24 sata i +1.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vorilla (VORILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,992,756.091589 999,992,756.091589 999,992,756.091589

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vorilla je $ 35.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VORILLA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999992756.091589. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.38K.