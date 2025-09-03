VOPO (VOPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) -5.86% Promjena cijene (7D) -5.86%

VOPO (VOPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOPO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOPO se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VOPO (VOPO)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.04K$ 28.04K $ 28.04K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VOPO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOPO je 0.00, s ukupnom količinom od 21000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.04K.