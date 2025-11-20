Vooz Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Vooz Coin (VOOZ) danas je $ 0.00012188, s promjenom od 2.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VOOZ u USD je $ 0.00012188 po VOOZ.

Vooz Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 121,685, s količinom u optjecaju od 998.41M VOOZ. Tijekom posljednja 24 sata, VOOZ trgovao je između $ 0.0001112 (niska) i $ 0.00012331 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00131691, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001112.

U kratkoročnim performansama, VOOZ se kretao -0.51% u posljednjem satu i -15.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vooz Coin (VOOZ)

