Grafikon aktualnih cijena Voovo App (VOOVO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:54:06 (UTC+8)

Voovo App (VOOVO) Informacije o cijeni (USD)

Voovo App (VOOVO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOOVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOOVO je $ 0.00171215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOOVO se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +6.19% u posljednjih 24 sata i -11.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voovo App (VOOVO)

$ 27.82K
$ 27.82K$ 27.82K

--
----

$ 27.82K
$ 27.82K$ 27.82K

999.65M
999.65M 999.65M

999,650,670.866875
999,650,670.866875 999,650,670.866875

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voovo App je $ 27.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOOVO je 999.65M, s ukupnom količinom od 999650670.866875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.82K.

Voovo App (VOOVO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voovo App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voovo App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voovo App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voovo App u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.19%
30 dana$ 0-13.17%
60 dana$ 0-27.33%
90 dana$ 0--

Što je Voovo App (VOOVO)

Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Voovo App (VOOVO)

Službena web-stranica

Voovo App Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voovo App (VOOVO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voovo App (VOOVO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voovo App.

Provjerite Voovo App predviđanje cijene sada!

VOOVO u lokalnim valutama

Voovo App (VOOVO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voovo App (VOOVO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOOVO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voovo App (VOOVO)

Koliko Voovo App (VOOVO) vrijedi danas?
Cijena VOOVO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VOOVO u USD?
Trenutačna cijena VOOVO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voovo App?
Tržišna kapitalizacija za VOOVO je $ 27.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VOOVO?
Količina u optjecaju za VOOVO je 999.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOOVO?
VOOVO je postigao ATH cijenu od 0.00171215 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOOVO?
VOOVO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VOOVO?
24-satni obujam trgovanja za VOOVO je -- USD.
Hoće li VOOVO još narasti ove godine?
VOOVO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOOVO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:54:06 (UTC+8)

