Voovo App (VOOVO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOOVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOOVO je $ 0.00171215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOOVO se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +6.19% u posljednjih 24 sata i -11.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voovo App je $ 27.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOOVO je 999.65M, s ukupnom količinom od 999650670.866875. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.82K.