Voodoo Cijena (LDZ)

Neuvršten

1 LDZ u USD cijena uživo:

+4.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Voodoo (LDZ)
Voodoo (LDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.23%

+4.13%

+1.31%

+1.31%

Voodoo (LDZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00252944. Tijekom protekla 24 sata, LDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00241591 i najviše cijene $ 0.0025507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LDZ je $ 0.00788123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LDZ se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +4.13% u posljednjih 24 sata i +1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voodoo (LDZ)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voodoo je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LDZ je 0.00, s ukupnom količinom od 5099994999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.98M.

Voodoo (LDZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voodoo u USD iznosila je $ +0.00010035.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voodoo u USD iznosila je $ +0.0012302073.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voodoo u USD iznosila je $ +0.0012070186.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voodoo u USD iznosila je $ +0.00094331098762284.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010035+4.13%
30 dana$ +0.0012302073+48.64%
60 dana$ +0.0012070186+47.72%
90 dana$ +0.00094331098762284+59.47%

Što je Voodoo (LDZ)

What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Voodoo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voodoo (LDZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voodoo (LDZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voodoo.

Provjerite Voodoo predviđanje cijene sada!

LDZ u lokalnim valutama

Voodoo (LDZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voodoo (LDZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LDZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voodoo (LDZ)

Koliko Voodoo (LDZ) vrijedi danas?
Cijena LDZ uživo u USD je 0.00252944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LDZ u USD?
Trenutačna cijena LDZ u USD je $ 0.00252944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voodoo?
Tržišna kapitalizacija za LDZ je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LDZ?
Količina u optjecaju za LDZ je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LDZ?
LDZ je postigao ATH cijenu od 0.00788123 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LDZ?
LDZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LDZ?
24-satni obujam trgovanja za LDZ je -- USD.
Hoće li LDZ još narasti ove godine?
LDZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LDZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
