Voodoo (LDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00241591 24-satna najniža cijena $ 0.0025507 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00788123 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +4.13% Promjena cijene (7D) +1.31%

Voodoo (LDZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00252944. Tijekom protekla 24 sata, LDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00241591 i najviše cijene $ 0.0025507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LDZ je $ 0.00788123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LDZ se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +4.13% u posljednjih 24 sata i +1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voodoo (LDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.98M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 5,099,994,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voodoo je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LDZ je 0.00, s ukupnom količinom od 5099994999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.98M.