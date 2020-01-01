Volaris Games (VOLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Volaris Games (VOLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Volaris Games (VOLS) Informacije Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Službena web stranica: https://volaris.games/ Bijela knjiga: https://docs.volaris.games/wp

Volaris Games (VOLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Volaris Games (VOLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 488.96K $ 488.96K $ 488.96K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 485.93M $ 485.93M $ 485.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Povijesni maksimum: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00100754 $ 0.00100754 $ 0.00100754 Saznajte više o cijeni Volaris Games (VOLS)

Volaris Games (VOLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Volaris Games (VOLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VOLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VOLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VOLS tokena, istražite VOLS cijenu tokena uživo!

VOLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VOLS? Naša VOLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VOLS predviđanje cijene tokena odmah!

