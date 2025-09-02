Volaris Games (VOLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03185995$ 0.03185995 $ 0.03185995 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -4.09% Promjena cijene (7D) -4.09%

Volaris Games (VOLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOLS je $ 0.03185995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOLS se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Volaris Games (VOLS)

Tržišna kapitalizacija $ 345.39K$ 345.39K $ 345.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 828.08K$ 828.08K $ 828.08K Količina u optjecaju 417.09M 417.09M 417.09M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Volaris Games je $ 345.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOLS je 417.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 828.08K.