Voice Artificial (VAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00498807$ 0.00498807 $ 0.00498807 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.30% Promjena cijene (7D) -4.42% Promjena cijene (7D) -4.42%

Voice Artificial (VAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAR je $ 0.00498807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.30% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voice Artificial (VAR)

Tržišna kapitalizacija $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,678,418.681715 999,678,418.681715 999,678,418.681715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voice Artificial je $ 14.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAR je 999.68M, s ukupnom količinom od 999678418.681715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.97K.