Više o VAR

VAR Informacije o cijeni

VAR Službena web stranica

VAR Tokenomija

VAR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Voice Artificial Logotip

Voice Artificial Cijena (VAR)

Neuvršten

1 VAR u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Voice Artificial (VAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:17:14 (UTC+8)

Voice Artificial (VAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00498807
$ 0.00498807$ 0.00498807

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.30%

-4.42%

-4.42%

Voice Artificial (VAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAR je $ 0.00498807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.30% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voice Artificial (VAR)

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

--
----

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

999.68M
999.68M 999.68M

999,678,418.681715
999,678,418.681715 999,678,418.681715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voice Artificial je $ 14.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAR je 999.68M, s ukupnom količinom od 999678418.681715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.97K.

Voice Artificial (VAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Voice Artificial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Voice Artificial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Voice Artificial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Voice Artificial u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.30%
30 dana$ 0-0.49%
60 dana$ 0+0.29%
90 dana$ 0--

Što je Voice Artificial (VAR)

$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Voice Artificial (VAR)

Službena web-stranica

Voice Artificial Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voice Artificial (VAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voice Artificial (VAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voice Artificial.

Provjerite Voice Artificial predviđanje cijene sada!

VAR u lokalnim valutama

Voice Artificial (VAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voice Artificial (VAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voice Artificial (VAR)

Koliko Voice Artificial (VAR) vrijedi danas?
Cijena VAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAR u USD?
Trenutačna cijena VAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voice Artificial?
Tržišna kapitalizacija za VAR je $ 14.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAR?
Količina u optjecaju za VAR je 999.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAR?
VAR je postigao ATH cijenu od 0.00498807 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAR?
VAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAR?
24-satni obujam trgovanja za VAR je -- USD.
Hoće li VAR još narasti ove godine?
VAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:17:14 (UTC+8)

Voice Artificial (VAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.