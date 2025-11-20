VOI Network Cijena danas

Trenutačna cijena VOI Network (VOI) danas je --, s promjenom od 2.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VOI u USD je -- po VOI.

VOI Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 929,280, s količinom u optjecaju od 1.98B VOI. Tijekom posljednja 24 sata, VOI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01353747, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VOI se kretao +0.21% u posljednjem satu i +20.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VOI Network (VOI)

Tržišna kapitalizacija $ 929.28K$ 929.28K $ 929.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Količina u optjecaju 1.98B 1.98B 1.98B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VOI Network je $ 929.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOI je 1.98B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.69M.