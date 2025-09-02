VNX Swiss Franc (VCHF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24-satna najniža cijena $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24-satna najviša cijena $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Najviša cijena ikada $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Najniža cijena $ 0.0112707$ 0.0112707 $ 0.0112707 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) +0.26% Promjena cijene (7D) +0.26%

VNX Swiss Franc (VCHF) cijena u stvarnom vremenu je $1.25. Tijekom protekla 24 sata, VCHFtrgovalo je između najniže cijene $ 1.24 i najviše cijene $ 1.25, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCHF je $ 1.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0112707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCHF se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX Swiss Franc (VCHF)

Tržišna kapitalizacija $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Količina u optjecaju 4.03M 4.03M 4.03M Ukupna količina 4,029,871.44582 4,029,871.44582 4,029,871.44582

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX Swiss Franc je $ 5.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCHF je 4.03M, s ukupnom količinom od 4029871.44582. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02M.