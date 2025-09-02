VNX Gold (VNXAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 111.96 $ 111.96 $ 111.96 24-satna najniža cijena $ 112.9 $ 112.9 $ 112.9 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 111.96$ 111.96 $ 111.96 24-satna najviša cijena $ 112.9$ 112.9 $ 112.9 Najviša cijena ikada $ 116.41$ 116.41 $ 116.41 Najniža cijena $ 51.65$ 51.65 $ 51.65 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) +4.38% Promjena cijene (7D) +4.38%

VNX Gold (VNXAU) cijena u stvarnom vremenu je $112.82. Tijekom protekla 24 sata, VNXAUtrgovalo je između najniže cijene $ 111.96 i najviše cijene $ 112.9, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNXAU je $ 116.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 51.65.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNXAU se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +4.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX Gold (VNXAU)

Tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Količina u optjecaju 28.10K 28.10K 28.10K Ukupna količina 28,100.0 28,100.0 28,100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX Gold je $ 3.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VNXAU je 28.10K, s ukupnom količinom od 28100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17M.