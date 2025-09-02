VNX EURO (VEUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Najniža cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) +0.76% Promjena cijene (7D) +0.76%

VNX EURO (VEUR) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, VEURtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEUR je $ 1.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEUR se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +0.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX EURO (VEUR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Količina u optjecaju 2.76M 2.76M 2.76M Ukupna količina 2,764,082.75105 2,764,082.75105 2,764,082.75105

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX EURO je $ 3.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VEUR je 2.76M, s ukupnom količinom od 2764082.75105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.24M.