VNX EURO Cijena (VEUR)

Neuvršten

1 VEUR u USD cijena uživo:

$1.17
$1.17$1.17
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VNX EURO (VEUR)
VNX EURO (VEUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-satna najniža cijena
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24-satna najviša cijena

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

-0.57%

-0.19%

+0.76%

+0.76%

VNX EURO (VEUR) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, VEURtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEUR je $ 1.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEUR se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +0.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX EURO (VEUR)

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

2.76M
2.76M 2.76M

2,764,082.75105
2,764,082.75105 2,764,082.75105

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX EURO je $ 3.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VEUR je 2.76M, s ukupnom količinom od 2764082.75105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.24M.

VNX EURO (VEUR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VNX EURO u USD iznosila je $ -0.002334336130233.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VNX EURO u USD iznosila je $ +0.0129790440.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VNX EURO u USD iznosila je $ -0.0032115330.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VNX EURO u USD iznosila je $ +0.032993046799167.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002334336130233-0.19%
30 dana$ +0.0129790440+1.11%
60 dana$ -0.0032115330-0.27%
90 dana$ +0.032993046799167+2.90%

Što je VNX EURO (VEUR)

What is the project about? VNX Euro (VEUR) is a token referencing Euro from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Euro offers a traditional asset in the digital form. VEUR token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Euro (VEUR) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VEUR to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

VNX EURO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VNX EURO (VEUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VNX EURO (VEUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VNX EURO.

Provjerite VNX EURO predviđanje cijene sada!

VEUR u lokalnim valutama

VNX EURO (VEUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VNX EURO (VEUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VEUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VNX EURO (VEUR)

Koliko VNX EURO (VEUR) vrijedi danas?
Cijena VEUR uživo u USD je 1.17 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VEUR u USD?
Trenutačna cijena VEUR u USD je $ 1.17. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VNX EURO?
Tržišna kapitalizacija za VEUR je $ 3.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VEUR?
Količina u optjecaju za VEUR je 2.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VEUR?
VEUR je postigao ATH cijenu od 1.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VEUR?
VEUR je vidio ATL cijenu od 1.003 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VEUR?
24-satni obujam trgovanja za VEUR je -- USD.
Hoće li VEUR još narasti ove godine?
VEUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VEUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
VNX EURO (VEUR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

