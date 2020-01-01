VNX British Pound (VGBP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VNX British Pound (VGBP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VNX British Pound (VGBP) Informacije VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Službena web stranica: http://vnx.io/ Bijela knjiga: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Kupi VGBP odmah!

VNX British Pound (VGBP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VNX British Pound (VGBP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 620.55K $ 620.55K $ 620.55K Ukupna količina: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K Količina u optjecaju: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 620.55K $ 620.55K $ 620.55K Povijesni maksimum: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Povijesni minimum: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Trenutna cijena: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Saznajte više o cijeni VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VNX British Pound (VGBP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VGBP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VGBP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VGBP tokena, istražite VGBP cijenu tokena uživo!

