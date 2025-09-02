Više o VGBP

$1.35
-0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena VNX British Pound (VGBP)
VNX British Pound (VGBP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.04%

-0.25%

-0.21%

-0.21%

VNX British Pound (VGBP) cijena u stvarnom vremenu je $1.35. Tijekom protekla 24 sata, VGBPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.35 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VGBP je $ 1.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VGBP se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX British Pound (VGBP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX British Pound je $ 620.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VGBP je 458.57K, s ukupnom količinom od 458569.83417. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 620.71K.

VNX British Pound (VGBP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VNX British Pound u USD iznosila je $ -0.003390434227551.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VNX British Pound u USD iznosila je $ +0.0224019000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VNX British Pound u USD iznosila je $ -0.0137706750.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VNX British Pound u USD iznosila je $ -0.0016725387189434.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003390434227551-0.25%
30 dana$ +0.0224019000+1.66%
60 dana$ -0.0137706750-1.02%
90 dana$ -0.0016725387189434-0.12%

Što je VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

VNX British Pound (VGBP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VNX British Pound (VGBP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VGBP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VNX British Pound (VGBP)

Koliko VNX British Pound (VGBP) vrijedi danas?
Cijena VGBP uživo u USD je 1.35 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VGBP u USD?
Trenutačna cijena VGBP u USD je $ 1.35. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VNX British Pound?
Tržišna kapitalizacija za VGBP je $ 620.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VGBP?
Količina u optjecaju za VGBP je 458.57K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VGBP?
VGBP je postigao ATH cijenu od 1.63 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VGBP?
VGBP je vidio ATL cijenu od 1.32 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VGBP?
24-satni obujam trgovanja za VGBP je -- USD.
Hoće li VGBP još narasti ove godine?
VGBP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VGBP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
