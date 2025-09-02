VNX British Pound (VGBP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.35 24-satna najniža cijena $ 1.36 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.63 Najniža cijena $ 1.32 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.21%

VNX British Pound (VGBP) cijena u stvarnom vremenu je $1.35. Tijekom protekla 24 sata, VGBPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.35 i najviše cijene $ 1.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VGBP je $ 1.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.32.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VGBP se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VNX British Pound (VGBP)

Tržišna kapitalizacija $ 620.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 620.71K Količina u optjecaju 458.57K Ukupna količina 458,569.83417

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNX British Pound je $ 620.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VGBP je 458.57K, s ukupnom količinom od 458569.83417. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 620.71K.