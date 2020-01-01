VNST Stablecoin (VNST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VNST Stablecoin (VNST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VNST Stablecoin (VNST) Informacije VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Službena web stranica: https://vnst.io/en Bijela knjiga: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper Kupi VNST odmah!

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VNST Stablecoin (VNST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 305.88K $ 305.88K $ 305.88K Ukupna količina: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Količina u optjecaju: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 305.88K $ 305.88K $ 305.88K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni VNST Stablecoin (VNST)

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VNST Stablecoin (VNST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VNST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VNST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VNST tokena, istražite VNST cijenu tokena uživo!

