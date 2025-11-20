VNDC Cijena danas

Trenutačna cijena VNDC (VNDC) danas je --, s promjenom od 0.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VNDC u USD je -- po VNDC.

VNDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 54,271,980, s količinom u optjecaju od 1.42T VNDC. Tijekom posljednja 24 sata, VNDC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 23,577, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VNDC se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VNDC (VNDC)

Tržišna kapitalizacija $ 54.27M$ 54.27M $ 54.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.27M$ 54.27M $ 54.27M Količina u optjecaju 1.42T 1.42T 1.42T Ukupna količina 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VNDC je $ 54.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VNDC je 1.42T, s ukupnom količinom od 1422830000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.27M.