VLaunch (VPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00651142 $ 0.00651142 $ 0.00651142 24-satna najniža cijena $ 0.00720111 $ 0.00720111 $ 0.00720111 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00651142$ 0.00651142 $ 0.00651142 24-satna najviša cijena $ 0.00720111$ 0.00720111 $ 0.00720111 Najviša cijena ikada $ 0.068909$ 0.068909 $ 0.068909 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.37% Promjena cijene (1D) -5.76% Promjena cijene (7D) -13.13% Promjena cijene (7D) -13.13%

VLaunch (VPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00669157. Tijekom protekla 24 sata, VPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00651142 i najviše cijene $ 0.00720111, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VPAD je $ 0.068909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VPAD se promijenio za -3.37% u posljednjih sat vremena, -5.76% u posljednjih 24 sata i -13.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VLaunch (VPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Količina u optjecaju 452.52M 452.52M 452.52M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VLaunch je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VPAD je 452.52M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.35M.