Vizits Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Vizits Coin (VIZITS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIZITS u USD je -- po VIZITS.

Vizits Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,188, s količinom u optjecaju od 967.98M VIZITS. Tijekom posljednja 24 sata, VIZITS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VIZITS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vizits Coin (VIZITS)

Tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Količina u optjecaju 967.98M 967.98M 967.98M Ukupna količina 967,975,839.569182 967,975,839.569182 967,975,839.569182

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vizits Coin je $ 30.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIZITS je 967.98M, s ukupnom količinom od 967975839.569182. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.19K.