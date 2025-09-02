VIX777 (VIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00292841 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.35% Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -6.54%

VIX777 (VIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIX je $ 0.00292841, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIX se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIX777 (VIX)

Tržišna kapitalizacija $ 347.61K$ 347.61K $ 347.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 347.61K$ 347.61K $ 347.61K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIX777 je $ 347.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 347.61K.