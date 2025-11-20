VIVA Cijena danas

Trenutačna cijena VIVA (VIVA) danas je $ 0.00503505, s promjenom od 17.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIVA u USD je $ 0.00503505 po VIVA.

VIVA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,035,150, s količinom u optjecaju od 1000.00M VIVA. Tijekom posljednja 24 sata, VIVA trgovao je između $ 0.00416683 (niska) i $ 0.00509098 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01138801, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00199132.

U kratkoročnim performansama, VIVA se kretao +0.46% u posljednjem satu i -11.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VIVA (VIVA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIVA je $ 5.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIVA je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995808.7905446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.