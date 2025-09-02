VitaRNA (VITARNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.56 24-satna najniža cijena $ 1.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.56 24-satna najviša cijena $ 1.65 Najviša cijena ikada $ 7.46 Najniža cijena $ 0.525027 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) -0.97%

VitaRNA (VITARNA) cijena u stvarnom vremenu je $1.63. Tijekom protekla 24 sata, VITARNAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.56 i najviše cijene $ 1.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VITARNA je $ 7.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.525027.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VITARNA se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VitaRNA (VITARNA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.69M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.13M Količina u optjecaju 2.27M Ukupna količina 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VitaRNA je $ 3.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VITARNA je 2.27M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.13M.