VitaNova (SHOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00143314 24-satna najniža cijena $ 0.00199931 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00143314 24-satna najviša cijena $ 0.00199931 Najviša cijena ikada $ 0.00596445 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) -24.93% Promjena cijene (7D) -22.95%

VitaNova (SHOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.0014825. Tijekom protekla 24 sata, SHOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00143314 i najviše cijene $ 0.00199931, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHOW je $ 0.00596445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHOW se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -24.93% u posljednjih 24 sata i -22.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VitaNova (SHOW)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.48M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VitaNova je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHOW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.48M.