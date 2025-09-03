Više o VITAI

VitAI Logotip

VitAI Cijena (VITAI)

Neuvršten

1 VITAI u USD cijena uživo:

$0.00072606
$0.00072606$0.00072606
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena VitAI (VITAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:53:50 (UTC+8)

VitAI (VITAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04953982
$ 0.04953982$ 0.04953982

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-0.32%

+2.67%

+2.67%

VitAI (VITAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VITAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VITAI je $ 0.04953982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VITAI se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i +2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VitAI (VITAI)

$ 72.08K
$ 72.08K$ 72.08K

--
----

$ 72.08K
$ 72.08K$ 72.08K

99.22M
99.22M 99.22M

99,218,209.36166799
99,218,209.36166799 99,218,209.36166799

Trenutačna tržišna kapitalizacija VitAI je $ 72.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VITAI je 99.22M, s ukupnom količinom od 99218209.36166799. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.08K.

VitAI (VITAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VitAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VitAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VitAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VitAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.32%
30 dana$ 0+24.56%
60 dana$ 0+61.61%
90 dana$ 0--

Što je VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

VitAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VitAI (VITAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VitAI (VITAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VitAI.

Provjerite VitAI predviđanje cijene sada!

VitAI (VITAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VitAI (VITAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VITAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VitAI (VITAI)

Koliko VitAI (VITAI) vrijedi danas?
Cijena VITAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VITAI u USD?
Trenutačna cijena VITAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VitAI?
Tržišna kapitalizacija za VITAI je $ 72.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VITAI?
Količina u optjecaju za VITAI je 99.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VITAI?
VITAI je postigao ATH cijenu od 0.04953982 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VITAI?
VITAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VITAI?
24-satni obujam trgovanja za VITAI je -- USD.
Hoće li VITAI još narasti ove godine?
VITAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VITAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:53:50 (UTC+8)

