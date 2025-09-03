VitAI (VITAI) Informacije o cijeni (USD)

VitAI (VITAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VITAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VITAI je $ 0.04953982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VITAI se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i +2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VitAI (VITAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija VitAI je $ 72.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VITAI je 99.22M, s ukupnom količinom od 99218209.36166799. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.08K.