VitaDAO Cijena danas

Trenutačna cijena VitaDAO (VITA) danas je $ 0.561007, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VITA u USD je $ 0.561007 po VITA.

VitaDAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,520,042, s količinom u optjecaju od 25.88M VITA. Tijekom posljednja 24 sata, VITA trgovao je između $ 0.491553 (niska) i $ 0.566194 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.05, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0.

U kratkoročnim performansama, VITA se kretao +3.05% u posljednjem satu i -12.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VitaDAO (VITA)

Tržišna kapitalizacija $ 14.52M$ 14.52M $ 14.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.76M$ 15.76M $ 15.76M Količina u optjecaju 25.88M 25.88M 25.88M Ukupna količina 28,094,986.15618386 28,094,986.15618386 28,094,986.15618386

Trenutačna tržišna kapitalizacija VitaDAO je $ 14.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VITA je 25.88M, s ukupnom količinom od 28094986.15618386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.76M.