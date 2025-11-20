VIRTUE Cijena danas

Trenutačna cijena VIRTUE (VIRTUE) danas je $ 0.01452993, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIRTUE u USD je $ 0.01452993 po VIRTUE.

VIRTUE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,609.42, s količinom u optjecaju od 799.00K VIRTUE. Tijekom posljednja 24 sata, VIRTUE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.209091, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01446812.

U kratkoročnim performansama, VIRTUE se kretao -- u posljednjem satu i -8.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VIRTUE (VIRTUE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Količina u optjecaju 799.00K 799.00K 799.00K Ukupna količina 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIRTUE je $ 11.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRTUE je 799.00K, s ukupnom količinom od 849000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.34K.