VirtuBeauty by Virtuals Logotip

VirtuBeauty by Virtuals Cijena (VBEA)

Neuvršten

1 VBEA u USD cijena uživo:

--
----
-4.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.14%

-14.36%

-14.36%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VBEAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VBEA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VBEA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.14% u posljednjih 24 sata i -14.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

$ 16.80K
$ 16.80K$ 16.80K

--
----

$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K

960.21M
960.21M 960.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VirtuBeauty by Virtuals je $ 16.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VBEA je 960.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.50K.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VirtuBeauty by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VirtuBeauty by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VirtuBeauty by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VirtuBeauty by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.14%
30 dana$ 0+14.12%
60 dana$ 0-25.54%
90 dana$ 0--

Što je VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

Resurs VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

VirtuBeauty by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VirtuBeauty by Virtuals.

Provjerite VirtuBeauty by Virtuals predviđanje cijene sada!

VBEA u lokalnim valutama

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VBEA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Koliko VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) vrijedi danas?
Cijena VBEA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VBEA u USD?
Trenutačna cijena VBEA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VirtuBeauty by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za VBEA je $ 16.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VBEA?
Količina u optjecaju za VBEA je 960.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VBEA?
VBEA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VBEA?
VBEA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VBEA?
24-satni obujam trgovanja za VBEA je -- USD.
Hoće li VBEA još narasti ove godine?
VBEA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VBEA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.