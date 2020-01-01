Virtuals Index (VTF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Virtuals Index (VTF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Virtuals Index (VTF) Informacije Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Službena web stranica: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview

Virtuals Index (VTF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Virtuals Index (VTF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.19K $ 81.19K $ 81.19K Ukupna količina: $ 122.70K $ 122.70K $ 122.70K Količina u optjecaju: $ 122.70K $ 122.70K $ 122.70K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.19K $ 81.19K $ 81.19K Povijesni maksimum: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Povijesni minimum: $ 0.292969 $ 0.292969 $ 0.292969 Trenutna cijena: $ 0.66086 $ 0.66086 $ 0.66086 Saznajte više o cijeni Virtuals Index (VTF)

Virtuals Index (VTF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Virtuals Index (VTF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VTF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VTF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VTF tokena, istražite VTF cijenu tokena uživo!

