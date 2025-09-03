Virtuals Index (VTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.601657 $ 0.601657 $ 0.601657 24-satna najniža cijena $ 0.631464 $ 0.631464 $ 0.631464 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.601657$ 0.601657 $ 0.601657 24-satna najviša cijena $ 0.631464$ 0.631464 $ 0.631464 Najviša cijena ikada $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Najniža cijena $ 0.292969$ 0.292969 $ 0.292969 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -1.23% Promjena cijene (7D) -11.12% Promjena cijene (7D) -11.12%

Virtuals Index (VTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.618525. Tijekom protekla 24 sata, VTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.601657 i najviše cijene $ 0.631464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTF je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.292969.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTF se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i -11.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtuals Index (VTF)

Tržišna kapitalizacija $ 78.23K$ 78.23K $ 78.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.23K$ 78.23K $ 78.23K Količina u optjecaju 126.52K 126.52K 126.52K Ukupna količina 126,519.8773574302 126,519.8773574302 126,519.8773574302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtuals Index je $ 78.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTF je 126.52K, s ukupnom količinom od 126519.8773574302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.23K.