Virtuals Index Logotip

Virtuals Index Cijena (VTF)

Neuvršten

1 VTF u USD cijena uživo:

$0.618525
$0.618525$0.618525
-1.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Virtuals Index (VTF)
Virtuals Index (VTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.601657
$ 0.601657$ 0.601657
24-satna najniža cijena
$ 0.631464
$ 0.631464$ 0.631464
24-satna najviša cijena

$ 0.601657
$ 0.601657$ 0.601657

$ 0.631464
$ 0.631464$ 0.631464

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.292969
$ 0.292969$ 0.292969

-0.86%

-1.23%

-11.12%

-11.12%

Virtuals Index (VTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.618525. Tijekom protekla 24 sata, VTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.601657 i najviše cijene $ 0.631464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTF je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.292969.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTF se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i -11.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtuals Index (VTF)

$ 78.23K
$ 78.23K$ 78.23K

--
----

$ 78.23K
$ 78.23K$ 78.23K

126.52K
126.52K 126.52K

126,519.8773574302
126,519.8773574302 126,519.8773574302

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtuals Index je $ 78.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTF je 126.52K, s ukupnom količinom od 126519.8773574302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.23K.

Virtuals Index (VTF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Virtuals Index u USD iznosila je $ -0.0077601326378459.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Virtuals Index u USD iznosila je $ -0.0703514046.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Virtuals Index u USD iznosila je $ -0.1864048173.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Virtuals Index u USD iznosila je $ -0.394436793237341.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0077601326378459-1.23%
30 dana$ -0.0703514046-11.37%
60 dana$ -0.1864048173-30.13%
90 dana$ -0.394436793237341-38.93%

Što je Virtuals Index (VTF)

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Virtuals Index (VTF)

Službena web-stranica

Virtuals Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Virtuals Index (VTF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Virtuals Index (VTF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Virtuals Index.

Provjerite Virtuals Index predviđanje cijene sada!

VTF u lokalnim valutama

Virtuals Index (VTF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Virtuals Index (VTF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VTF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Virtuals Index (VTF)

Koliko Virtuals Index (VTF) vrijedi danas?
Cijena VTF uživo u USD je 0.618525 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VTF u USD?
Trenutačna cijena VTF u USD je $ 0.618525. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Virtuals Index?
Tržišna kapitalizacija za VTF je $ 78.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VTF?
Količina u optjecaju za VTF je 126.52K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VTF?
VTF je postigao ATH cijenu od 1.32 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VTF?
VTF je vidio ATL cijenu od 0.292969 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VTF?
24-satni obujam trgovanja za VTF je -- USD.
Hoće li VTF još narasti ove godine?
VTF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VTF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.