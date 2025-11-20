Virtual Trade Agent Cijena danas

Trenutačna cijena Virtual Trade Agent (VTA) danas je $ 0.00519948, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VTA u USD je $ 0.00519948 po VTA.

Virtual Trade Agent trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,940.42, s količinom u optjecaju od 950.18K VTA. Tijekom posljednja 24 sata, VTA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.056364, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00513175.

U kratkoročnim performansama, VTA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Virtual Trade Agent (VTA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Količina u optjecaju 950.18K 950.18K 950.18K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtual Trade Agent je $ 4.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTA je 950.18K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.20K.