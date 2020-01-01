Virtua (TVK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Virtua (TVK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Virtua (TVK) Informacije Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences. Službena web stranica: https://virtua.com/ Kupi TVK odmah!

Virtua (TVK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Virtua (TVK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 83.10M $ 83.10M $ 83.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.03M $ 33.03M $ 33.03M Povijesni maksimum: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Povijesni minimum: $ 0.01767338 $ 0.01767338 $ 0.01767338 Trenutna cijena: $ 0.02752374 $ 0.02752374 $ 0.02752374 Saznajte više o cijeni Virtua (TVK)

Virtua (TVK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Virtua (TVK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TVK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TVK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TVK tokena, istražite TVK cijenu tokena uživo!

