Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02566615 $ 0.02736438 24-satna najniža cijena $ 0.02566615 24-satna najviša cijena $ 0.02736438 Najviša cijena ikada $ 1.21 Najniža cijena $ 0.01767338 Promjena cijene (1H) +1.90% Promjena cijene (1D) +1.13% Promjena cijene (7D) -2.95%

Virtua (TVK) cijena u stvarnom vremenu je $0.02736047. Tijekom protekla 24 sata, TVKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02566615 i najviše cijene $ 0.02736438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TVK je $ 1.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01767338.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TVK se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i -2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtua (TVK)

Tržišna kapitalizacija $ 2.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.83M Količina u optjecaju 83.09M Ukupna količina 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtua je $ 2.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TVK je 83.09M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.83M.