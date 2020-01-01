Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Virtu by Virtuals (VIRTU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) Informacije Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Službena web stranica: https://virtuai.ink/ Kupi VIRTU odmah!

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Virtu by Virtuals (VIRTU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 170.52K $ 170.52K $ 170.52K Ukupna količina: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Količina u optjecaju: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 170.52K $ 170.52K $ 170.52K Povijesni maksimum: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017074 $ 0.00017074 $ 0.00017074 Saznajte više o cijeni Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Virtu by Virtuals (VIRTU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIRTU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIRTU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIRTU tokena, istražite VIRTU cijenu tokena uživo!

VIRTU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIRTU? Naša VIRTU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIRTU predviđanje cijene tokena odmah!

