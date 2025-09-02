Više o VIRTU

Virtu by Virtuals Cijena (VIRTU)

1 VIRTU u USD cijena uživo:

$0.00016815
$0.00016815$0.00016815
-1.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Virtu by Virtuals (VIRTU)
Virtu by Virtuals (VIRTU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+4.47%

-1.91%

-18.31%

-18.31%

Virtu by Virtuals (VIRTU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRTUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRTU je $ 0.01073685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRTU se promijenio za +4.47% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -18.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtu by Virtuals (VIRTU)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtu by Virtuals je $ 168.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRTU je 998.68M, s ukupnom količinom od 998684587.416548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.22K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Virtu by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Virtu by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Virtu by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Virtu by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.91%
30 dana$ 0+1.40%
60 dana$ 0-39.83%
90 dana$ 0--

Što je Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Virtu by Virtuals (VIRTU)

Službena web-stranica

Virtu by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Virtu by Virtuals (VIRTU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Virtu by Virtuals (VIRTU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Virtu by Virtuals.

Provjerite Virtu by Virtuals predviđanje cijene sada!

VIRTU u lokalnim valutama

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Virtu by Virtuals (VIRTU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIRTU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Virtu by Virtuals (VIRTU)

Koliko Virtu by Virtuals (VIRTU) vrijedi danas?
Cijena VIRTU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIRTU u USD?
Trenutačna cijena VIRTU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Virtu by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za VIRTU je $ 168.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIRTU?
Količina u optjecaju za VIRTU je 998.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIRTU?
VIRTU je postigao ATH cijenu od 0.01073685 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIRTU?
VIRTU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIRTU?
24-satni obujam trgovanja za VIRTU je -- USD.
Hoće li VIRTU još narasti ove godine?
VIRTU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIRTU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet.