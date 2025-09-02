Virtu by Virtuals (VIRTU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01073685$ 0.01073685 $ 0.01073685 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.47% Promjena cijene (1D) -1.91% Promjena cijene (7D) -18.31% Promjena cijene (7D) -18.31%

Virtu by Virtuals (VIRTU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRTUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRTU je $ 0.01073685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRTU se promijenio za +4.47% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -18.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virtu by Virtuals (VIRTU)

Tržišna kapitalizacija $ 168.22K$ 168.22K $ 168.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 168.22K$ 168.22K $ 168.22K Količina u optjecaju 998.68M 998.68M 998.68M Ukupna količina 998,684,587.416548 998,684,587.416548 998,684,587.416548

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virtu by Virtuals je $ 168.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRTU je 998.68M, s ukupnom količinom od 998684587.416548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.22K.