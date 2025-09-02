Virgo (VIRGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00780423$ 0.00780423 $ 0.00780423 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.54% Promjena cijene (1D) -4.25% Promjena cijene (7D) -23.60% Promjena cijene (7D) -23.60%

Virgo (VIRGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRGO je $ 0.00780423, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRGO se promijenio za -1.54% u posljednjih sat vremena, -4.25% u posljednjih 24 sata i -23.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virgo (VIRGO)

Tržišna kapitalizacija $ 663.59K$ 663.59K $ 663.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 663.59K$ 663.59K $ 663.59K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,237.540653 999,993,237.540653 999,993,237.540653

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virgo je $ 663.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRGO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993237.540653. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 663.59K.